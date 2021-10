Un site préhistorique du Néandertal sur les rives de la Seine

Il s'agit du premier site néandertalien découvert aux portes de Paris depuis que des fouilles au XIXe siècle avaient révélé, dans les grandes carrières de Clichy-Levallois, l'existence de cette technique de taille de pierre, dite "méthode Levallois". Le nouvel ensemble remonte du Paléolithique moyen, période de la préhistoire située entre -350 000 ans et -45 000 ans avant notre ère. Il se situait alors en bordure du fleuve, dont les berges se sont légèrement décalées depuis. En fouillant dans les niveaux les plus anciens, les archéologues ont trouvé des éléments d'une faune associés à des éclats tranchants en silex taillés. Posés à plat, « comme s'ils n'avaient pas bougé depuis », a raconté à l'AFP Sophie Clément, responsable scientifique du chantier. Ces éclats tranchants sont typiques de la "méthode Levallois", une technique de débitage élaborée, qui consistait à pré-déterminer les éclats de pierre que l'artisan-tailleur allait sortir de la matière première. Une méthode « emblématique du paléolithique moyen, associée à l'homme de Néandertal », précise l'archéologue, spécialiste de la technologie lithique. « Les hommes se seraient probablement arrêtés à cet endroit et auraient taillé des pierres pour un besoin immédiat, par exemple consommer la faune trouvée à côté », suggère-t-elle.