Un Service public de restauration scolaire

Les acteurs prioritaires de la concertation sont les premiers concernés par la restauration dans les collèges : Les collégiens, premiers usagers de la restauration scolaire, les parents d'élèves, en tant que membre de la communauté éducative, les agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement (ATTEE), relevant du personnel départemental et qui interviennent quotidiennement dans la fabrication des repas et auprès des collégiens.

Autour des questions de l'alimentation et de l'éducation, une concertation basée sur le numérique aura lieu , cela afin de favoriser l'implication la plus large possible des citoyens et notamment des collégiens, qui sont les premiers concernés par le projet, le Conseil général qui lui favorisera l'utilisation de l'outil numérique. En effet, les élèves utilisent quasi exclusivement ce mode de communication et ceux de 6ème ont par ailleurs tous été équipés par le département d'un ordinateur portable à la rentrée 2012 (projet Ordival). Ce support permet en outre une plus grande réactivité dans le suivi du processus et favorise l'échange avec la mise en place d'espaces collaboratifs citoyens.