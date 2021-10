Un ressortissant albanais perd son statut de réfugié après sa condamnation pour violences conjugales

Après avoir été informé par la préfecture du Rhône de ce que l'intéressé avait été condamné pour des faits de violences conjugales, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a saisi la CNDA afin que celle-ci révise la décision, datée du 12 avril 2017, par laquelle elle lui avait accordé une protection en raison de craintes pour sa sécurité en Albanie.

Pour sa défense, l'intéressé a fait valoir que les faits commis ne pouvaient être qualifiés de crime grave dès lors qu'il n'avait purgé aucune peine d'emprisonnement ferme, n'avait fait l'objet d'aucun signalement et qu'il présentait tous les signes de réinsertion. En audience, il a également affirmé que, depuis sa condamnation, il a acquis la volonté de changer de comportement vis-à-vis de son épouse.

La Cour a cependant estimé que les violences physiques particulièrement graves dont il s'est rendu coupable sur sa conjointe, qui se trouvait alors enceinte depuis plus de trois mois et a souffert d'une incapacité de plus de huit jours, constituent bien un crime grave au sens du droit en vigueur.

Pour appuyer sa décision, la CNDA a également pris en considération la durée des violences infligées à son épouse, attestées depuis 2009, l'absence de démarches concrètes de sa part visant à l'amendement de son comportement et la dissimulation volontaire de sa condamnation pénale, survenue une semaine avant sa première audition devant la Cour, au mépris du devoir de coopération qui s'impose aux demandeurs d'asile.