Un regard pratique sur le décret du 6 mai 2017 modifiant la procédure d'appel en matière civile

Par Roger Tudela, avocat aux barreaux de Lyon et de Bruxelles, membre d'Avocap Europe, ancien président de la Compagnie régionale des Avoués près la Cour d'appel de Lyon. Avec l'aimable contribution dans son domaine de compétence de Me Frédéric Rocheteau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.