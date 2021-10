Un record de fréquentation pour le Salon du Handicap

Couvrant à la fois la sensibilisation, l'emploi direct et les achats responsables, le Salon du Handicap, Emploi & Achats Responsables permet de transformer l'entreprise afin d'accroître l'employabilité des personnes en situation de handicap et le recours au secteur adapté et protégé.

Avec plus de 4 500 visiteurs professionnels, le Salon du Handicap s'est affirmé comme l'événement le plus riche du handicap en entreprise. Cette quatrième édition a accueilli 150 entreprises adaptées (entreprise d'utilité sociale ayant pour obligation d'employer 80 % de travailleurs handicapés) et Esat (établissement médicaux-sociaux dont le personnel est handicapé), 70 conférences & ateliers, et plus de 100 partenaires & start-up.