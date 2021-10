Un rapport appelle à

"L'arbre de la dépendance ne doit pas cacher la forêt du vieillissement" puisque l'immense majorité des personnes âgées ne sera pas dépendante, affirme M. Broussy. Il y aura dans les années qui viennent "une explosion des personnes très âgées valides". "Elles ne seront pas grabataires, il faudra que la société s'adapte", dit le conseiller général et ancien délégué général du Syndicat des maisons de retraite privées (Synerpa). "Il faut qu'on sorte du ghetto médico-social", insiste-t-il, convaincu que les jeunes retraités d'aujourd'hui "sont plus aptes à anticiper le vieillissement" que "les générations précédentes (qui) se sont laissées surprendre par la dépendance".

Le premier gros chantier à engager est celui "de l'adaptation des logements", poursuit-il. Il propose donc un "diagnostic Habitat-Mobilité" vers 75 ans assuré par des ergothérapeutes, pour décider notamment si le logement est adaptable ou s'il faut en changer. Il suggère aussi le développement des technologies à destination des séniors, les gérontechnologies (téléassistance...), encore peu développées en France, via par exemple une Agence nationale des technologies de l'autonomie.



Côté transports, il faudra notamment "donner les moyens" aux personnes âgées de conduire le plus longtemps possible en toute sécurité et limiter l'effet anxiogène des transports en commun pour les plus âgés. Il propose aussi la création dans chaque département de Maisons de l'autonomie (MDA), déjà expérimentées à petite échelle.