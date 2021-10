Un quart des marchés alimentaires vont rouvrir en France, sous condition sanitaire

Ces marchés concernent surtout les bourgs de taille moyenne, ce qui devrait permettre à certains producteurs d'écouler fromages, charcuteries ou asperges bloqués par l'épidémie de coronavirus. La grande majorité des marchés rouverts comptent moins de dix commerçants et se situent dans des petites localités, mais aussi dans quelques capitales régionales comme Lille, Rennes, Clermont-Ferrand ou Grenoble, ont indiqué la Fédération nationale des marchés et le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Dans dix départements, aucune dérogation de réouverture n'a été accordée à ce jour : Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Haut-Rhin, Bas-Rhin, Haute-Marne, Hautes-Alpes, Var, Haute-Corse et Guyane.