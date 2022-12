Un protocole d’accord entre l’Est Ensemble et la SIFAE

Léa Makarem, présidente exécutive de la Société Immobilière et Foncière d’Action logement et de l’EPFIF (SIFAE) et José Moury, Vice-Président d’Est Ensemble chargé de l'Habitat, du Renouvellement urbain, de la Lutte contre le logement indigne et de l'Encadrement des loyers ont récemment signé le premier protocole d’accord pour le territoire d’Est Ensemble. Sont concernées par ce partenariat, les communes de Bobigny, Bondy et Noisy-le-Sec. D’autres villes pourraient prochainement rejoindre le dispositif.

Une démarche pour lutter contre l’insalubrité

La convention de coopération signée marque un nouveau tournant et va permettre la mise en œuvre d’une démarche innovante d’acquisition de pavillons présentant des risques d’indignité ou de division, en vue de les réhabiliter ou de les démolir, puis de les reconstruire.

La SIFAE intervient dans une logique d’ensemble de moyens et d’outils pour lutte contre l’insalubrité en secteur pavillonnaire via la lutte contre l’habitat indigne et la production de logements abordables.