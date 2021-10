Un projet pour innocenter des condamnés à tort

Aux États-Unis, "Innocence Project" a réussi en vingt ans à disculper 300 condamnés. L'Innocence Project français œuvrera "dans la lignée de ce qui se fait aux États-Unis". En France, la Cour de révision est la seule habilitée à réviser les condamnations pénales. Cette procédure extrêmement rare n'a abouti qu'à sept acquittements depuis 1945, parmi lesquels Roland Agret en 1985 et Patrick Dils en 2002. Comment rouvrir un dossier ? "Pour faire un recours en révision en France, il faut démontrer un élément nouveau", rappelle Me Cormier. Investigations, recours à l'ADN... Innocence Project se fera connaître auprès des détenus en envoyant des questionnaires dans les prisons. Il s'agira ensuite de rouvrir des dossiers, réexploiter des scellés, les analyser, "parfois dans des affaires où l'ADN n'était pas recherché, on s'est aperçu que le violeur ou le tueur n'était pas celui en prison mais quelqu'un d'autre", détaille l'avocat. Innocence Project sera officiellement lancé le 11 janvier prochain à Lyon en présence de juristes et experts américains.