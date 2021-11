Un projet de tour de 100 m en bord de Seine constesté

« On a fait tomber une tour de 100 m », a assuré Emile Meunier, conseiller EELV, après l'adoption d'un amendement de son groupe sur une délibération cédant à la Semapa (Société d'étude, de maîtrise d'ouvrage et d'aménagement parisienne) plusieurs emprises de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Paris Rive

Gauche, dans le 13e arrondissement. Mais pour l'adjoint à l'urbanisme Emmanuel Grégoire, « cette délibération ne fait nullement obstacle au projet Bruneseau », du nom de la rue où elle se situe et qui comprend d'autres projets, et l'amendement oblige simplement la Ville « à des ajustements ».

Cette grande zone d'aménagement créée en 1991, dont le bâtiment le plus célèbre est la bibliothèque François-Mitterrand, s'étend sur 130 hectares le long de la Seine, de la gare d'Austerlitz jusqu'à la limite avec Ivry-sur-Seine. L'amendement conduit la Ville à activer une clause résolutoire de l'acte de vente à la Semapa des deux parcelles prévues pour la tour, et sur lesquelles se trouve déjà une cité administrative et technique, au motif du non-relogement des services municipaux de cette dernière dans un délai de trois ans.

« Ce projet de tour anachronique et anti-écologique ne correspond pas aux nouveaux objectifs ambitieux de la Ville de Paris en matière environnementale », selon le groupe des élus écologistes (GEP).