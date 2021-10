Un projet de « bébés-cars » pour mamans solos primé

Tel est le constat qui a amené Valérie Malhouitre à concevoir Soli’Mômes, un projet couronné par le prix Entreprendre dans nos quartiers du concours Créatrices d’avenir. « Il existe bien des crèches classiques, mais elles sont destinées aux familles des classes moyennes, où chacun des parents a un emploi, a indiqué cette femme qui a été travailleuse sociale dans les quartiers populaires pendant 15 ans. Les mères seules n’y ont pas accès, et c’est le premier frein à l’insertion de ces femmes. Comment voulez vous faire avec votre bébé sur les genoux ? »

Valérie Malhouitre a longtemps porté l'idée de Soli'Mômes, mais c'est véritablement en 2011 que tout commence. Elle recroise alors Olivier Gastou, un ancien collaborateur. Ensemble, ils décident de monter une société coopérative et participative pour mettre ensemble le projet sur pied, lequel verra le jour à l’automne prochain.



L’originalité de Soli'Mômes réside dans le fait qu’il s’agit d’une crèche itinérante, un "bébé-car" qui circule entre Montreuil et Bondy (Seine-Saint-Denis). Ce car est aussi grand qu’un camion de pompiers : il transporte à la fois l’équipe et le matériel de puériculture allant de la table à langer aux mini toilettes en passant par les petits lits.



« Il s’agit d’un mode de garde à la demi-journée, qui permet donc d'accueillir deux fois plus d'enfants qu'il n'y a de lits. Il sera proposé dès septembre 2013 à une trentaine de mamans », a ajouté Valérie Malhouitre. Des mères qui, en l'occurrence, pourront faire garder leurs tout-petits deux fois par semaine, afin de suivre les cours d’alphabétisation organisés par les centres sociaux.