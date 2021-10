Un profil socio-sanitaire complet pour chaque commune

Les politiques de santé, nationales et régionales, requièrent que les programmes et actions de santé relevant de la promotion de la santé, de la prévention ou des soins de première ligne s'organisent et se coordonnent de manière partenariale à l'échelle locale. Connaître les besoins de santé d'un territoire et partager un diagnostic commun s'avère indispensable. Ces profils communaux permettent aux acteurs de fonder leurs diagnostics de santé sur des données solides, qu'ils pourront compléter par ailleurs par des dimensions qualitatives, organisationnelles et/ou participatives. Ils ont été conçus « dans une approche globale de la santé, prenant également en compte les profils socio-démographiques des populations, les contextes de vie, les niveaux d'offre et d'accès aux soins, la prévention et l'accessibilité aux aménités urbaines comme aux activités physiques… » Ils mobilisent ainsi de nombreuses bases de données comme les bases administratives (recensement, état-civil, données des caisses d'allocations familiales…) et médico-administratives (Système national des données de santé…) ou d'enquêtes en population générale ».