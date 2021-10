Un portail Internet recense les entreprises Françaises ouvertes aux visites

Le portail de l'Association de la Visite d'Entreprise est consultable à l'adresse : www.entrepriseetdecouverte.fr.

Mme Pinel a affirmé "la volonté du gouvernement de soutenir le tourisme artisanal et industriel", qui a attiré 10 millions de visiteurs en 2011 et touche plus de 5 000 entreprises.

63% des entreprises ouvertes au public ont moins de 50 salariés (TPE), contre 1% de grandes entreprises et 36% de PME-ETI.

"Cette filière répond de façon ludique et pédagogique aux nouvelles attentes de clientèles attirées par un tourisme culturel et participatif", a estimé le ministère dans son communiqué, et "s'inscrit également dans la nécessaire diversification de l'offre touristique française".

Autre atout : "il permet aux visiteurs de découvrir des métiers" et peut contribuer à "susciter des vocations dans des secteurs qui rencontrent des difficultés de recrutement".

En outre, "au-delà des retombées économiques importantes pour les entreprises concernées, il contribue également au rayonnement et à l'attractivité des régions. C'est en effet un moyen original de valoriser leur identité, leurs produits et leurs filières d'excellence", a indiqué le ministère.

Mme Pinel a également réaffirmé "la volonté du gouvernement de tout mettre en oeuvre pour que la France tire pleinement bénéfice" du marché du tourisme, en forte croissance dans le monde et "générateur de richesse et d'emplois".

Le cap du milliard de touristes dans le monde a été symboliquement franchi pour l'année 2012, a annoncé l'Organisation mondiale du tourisme (OMT).

