Un Pass Navigo spécial seniors

C'est la nouvelle promesse du Conseil régional d'Île-de-France, annoncée par Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France et d'Île-de-France Mobilités, et qui devrait voir le jour d'ici fin 2019. Tous les voyageurs seniors âgés de plus de 65 ans non bénéficiaires de la carte Améthyste (destinée aux retraités non imposables) pourront voyager à moitié prix sur le réseau francilien, soit un tarif mensuel de 37,60€ (50 % du tarif du pass Navigo actuel). Le Conseil Régional souhaite en effet mettre fin à une injustice tarifaire :

« Aujourd'hui les Franciliens de plus de 65 ans et payant des impôts sont les grands oubliés de la tarification des transports en commun. Ils n'ont droit à rien, contrairement aux jeunes avec Imagine'R ou aux actifs avec le remboursement employeur. Comme je m'y étais engagée lors de la campagne de 2015, j'ai décidé de mettre fin à cette injustice tarifaire et de rendre du pouvoir d'achat aux Franciliens en créant dès cette année un nouveau forfait Navigo Senior permettant de se déplacer dans toute la région en ne payant chaque mois que la moitié d'un Navigo », déclare Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France et d'Île-de-France Mobilités.

120 000 séniors sont actuellement concernés par la mise en place de ce nouveau tarif, en plus des 265 000 bénéficiaires du forfait Améthyste, pour lequel l'État devrait débourser environ 40 millions d'euros par an. En plus de venir en aide aux plus de 65 ans qui utilisent déjà le forfait Navigo chaque année, le projet se fixe pour objectif d'inciter les Franciliens à privilégier les transports en commun plutôt que leurs véhicules individuels.