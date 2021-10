Un parcours sportif de Nation à Stalingrad

Cet aménagement composé d'éléments de street work out, de glisse et d'escalade va joindre la place de la Nation et la place du Colonel Fabien et entre dans le cadre de l'accompagnement de la candidature de Paris aux jeux Olympiques 2024.

Les sportifs du boulevard de Charonne (XIe – XXe) qui profitent déjà depuis un an d'un parcours sportif entre la rue d'Avron et l'avenue Philippe-Auguste, n'en seront que plus heureux.

Conformément au plan d'actions visant à préparer les JO 2024, la Ville de Paris s'engage à ce que chaque Parisien puisse profiter d'un équipement sportif en accès libre-service à moins de 5 minutes à pied de son domicile.