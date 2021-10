Un Palais de la découverte hors les murs

Reconnaissables à leurs chapiteaux pointus et colorés, “Les Etincelles”, au cœur du parc André-Citroën, font écho à la salle d'exposition temporaire installée sur le Champ-de-Mars pendant les travaux du Grand Palais, dont le Palais de la découverte occupe une des ailes. Le bâtiment en bois – 770 m2 entièrement démontables – est 20 fois plus petit que le site historique, fermé au public depuis octobre 2020. Il regroupe quatre espaces de médiation scientifique (physique, chimie, biologie...), dont un petit planétarium, réservés aux scolaires en semaine, accessibles au public le mercredi et le week-end.

« Ça va faire le bonheur des enseignants et des enfants ! », s'est félicitée Anne Hidalgo, lors de l'inauguration. En démarrant avec une jauge sanitaire à 65 %, “Les Etincelles” ont été conçues pour accueillir « plusieurs dizaines de milliers de personnes par an », selon Bruno Maquart, président d'Universcience, l'établissement public regroupant le Palais de la découverte et la Cité des sciences. Il a salué un “beau geste” architectural signé Loïc Julienne, spécialisé dans les réalisations éphémères et durables, comme le Centre Pompidou mobile, en 2011.

Les travaux (2,8 millions d'euros) ont été réalisés sans polluer le site, puisque sans emprise au sol (pas de coulée de ciment). La structure est appelée à être remontée ailleurs.