Un « Pack Création d'Entreprise » offert aux entrepreneurs des Hauts-de-Seine

Etude de marché, comptes prévisionnels, formes juridiques, statut du dirigeant, business plan… autant de notions aussi complexes qu’indispensables pour les futurs créateurs.

Pour maîtriser ces aspects et leur donner toutes les chances de réussite, des experts les accompagneront via un « Pack Création d’Entreprise » spécialement créé.

Durant leur première année d’installation sur le territoire de la communauté d’agglomération, 15 porteurs de projet bénéficieront d’un accompagnement approfondi assuré par la CCIP des Hauts-de-Seine.

Au programme 14 heures d’entretiens approfondis, six modules d’information, une journée « entraînement présentation de son projet », une assistance aux formalités, une adhésion annuelle au Club des Créateurs des Entreprises Nouvelles et un appui approfondi à la création d’entreprise pendant les deux premières années !

D’un montant de 2 550 euros, cet accompagnement sera pris en charge par Seine Ouest Entreprise et Emploi et la CCIP. Les porteurs de projet éligibles au Pack Création d’Entreprise Seine Ouest Entreprise et Emploi seront identifiés lors d’un entretien découverte et seront sélectionnés par un jury qui se réunira 4 fois par an.