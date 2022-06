Un nuage de cerfs-volants à Bercy Village

Designer, scénographe et illustratrice, Clémentine Henrion a répondu positivement à l’invitation de Chassagnac Atelier pour proposer une installation qui rappelle les vacances à la mer, les voyages et le soleil.

Sous les cerfs-volants

Depuis le 17 juin, 400 cerfs-volants surplombent la cour Saint-Emilion du Bercy Village, évocation moderne de la liberté et du voyage. Derrière cette installation, l’artiste a voulu immerger les spectateurs en réalisant un ciel constellé de cerfs-volants sur 600 m². Chacun est unique de par ses dimensions, sa couleur, son motif. Tous ont été fabriqués avec des matériaux issus du monde du nautisme et de la voilerie, avant d’être cousus et assemblés dans un atelier familial en Normandie. Bercy Village renouvelle avec cette installation son engagement auprès de l’association Ré-enchantement, qui œuvre pour le réemploi de matériaux d’expositions dans des lieux destinés à l’accueil de personnes vulnérable, tels que les services hospitaliers, les foyers mères-enfants, les Ehpad, etc. A l’issue du projet, les cerfs-volants seront ainsi donnés à l’association puis redéployés dans l’une de ces structures sociales, apportant un peu de rêverie au-delà des frontières de Bercy Village.

Informations pratiques : l’installation est accessible gratuitement tous les jours, de 10H à 2H du 17 juin au 15 septembre