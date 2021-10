Un nouvel ouvrage de la collection “Patrimoines d'Île-de-France”

À la veille des Journées européennes du Patrimoine, “Île-de-France”. Un autre patrimoine” donne de nombreuses idées de visites originales. L'ouvrage invite ainsi à découvrir un patrimoine francilien parfois déjà bien connu, parfois encore méconnu : ses églises gothiques et ses châteaux Grand Siècle, mais aussi ses aérogares, ses stades, en passant par ses paysages de bord de Seine ou ses villages de caractère, qui ont inspiré les grands peintres du XIXe siècle. Des tours de Provins à celles de La Défense, c'est toute la diversité de cet héritage que donnen à voir ces pages. Le chapitre consacré aux lycées et aux établissements de recherche et d'enseignement supérieur fait écho au thème des Journées européennes du Patrimoine de cette année : “Patrimoine et éducation”.

Le livre dévoile aussi la beauté des architectures comme des paysages. La banlieue apparaît comme un véritable laboratoire d'expériences avec ses cités-jardins, ses villes nouvelles, ses commandes d'art urbain. C'est un renouvellement du regard porté sur l'Île-de-France et son héritage monumental, à travers un riche corpus de photographies.

Bilingue français-anglais, cette nouvelle parution puise dans les enquêtes du service régional du Patrimoine et de l'Inventaire pour proposer un panorama de la diversité de la région, riche de près de

4 000 monuments historiques, mais aussi de très nombreux bâtiments et sites tout à fait remarquables, même s'ils ne sont pas classés, et pour lesquels la Région Île-de-France a créé en 2017 le label « Patrimoine d'intérêt régional » attribué, à ce jour, à 105 sites franciliens.