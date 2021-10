Un nouvel outil connaître pour la qualité de l'air

Anne Hidalgo vient de dévoiler une cartographie de la qualité de l'air à Paris, disponible sur le site de la Ville (paris.fr/air). Grâce aux données d'AirParif et de Pollutrack, cette cartographie permet de suivre en temps réel les niveaux des différents polluants : particules (PM2,5 et PM10), oxydes d'azote (NOx) et ozone (O3).

Cette carte permet également de visualiser la qualité de l'air à proximité des établissements scolaires et de petite enfance. Le site de la Ville précise également l'évolution des moyennes annuelles pour chaque polluant atmosphérique depuis 2012, démontrant une amélioration globale de la qualité de l'air à Paris.

La Maire de Paris a fait de la diminution de la pollution de l'air à Paris l'une de ses priorités. Ainsi, après un test grandeur nature réalisé lors de la COP 21, la Ville a lancé il y a deux ans le dispositif innovant Pollutrack, une flotte mobile de capteurs embarqués sur 300 véhicules Enedis, en partenariat avec Airparif, PlanetWatch24 et la Fondation du Souffle. Rejoint par Ia suite par une flotte de 100 VTC Marcel, il a permis d'accumuler plus de deux années de données sur les particules fines PM2,5, dorénavant reconnues par le corps médical et l'ANSES comme l'expression la plus toxique de la pollution urbaine.