Un nouvel espace de coworking facilement accessible par tous les travailleurs franciliens

Situé au 2 rue Jean Lantier, dans le 1er arrondissement de Paris, le nouveau centre bénéficie d'une localisation idéale pour tous les franciliens. Avec cette nouvelle ouverture, le groupe IWG comptabilise un total de 40 centres en région parisienne.

Facilité d'accès pour les travailleurs parisiens

Situés dans un immeuble haussmannien fraichement rénové, les nouveaux bureaux parisiens se situent idéalement dans le quartier de Châtelet, entre le forum des Halles, le Louvre et la mairie du 4e arrondissement. Ils jouissent ainsi d'une proximité unique avec le réseau de transports de la ville puisque, à pas de la station de métro Châtelet, le centre est à 5 minutes à pied des stations Châtelet-Les Halles, Pont Neuf et Hôtel de Ville.

Étendus sur près de 1 750m2, ils se composent de 197 bureaux privatifs, de deux salles de conférence et d'espaces de coworking. L'intérieur, entièrement modernisé, se conjugue avec harmonie au style typique de l'immeuble. Dans une atmosphère calme et décontractée, les membres pourront évoluer au sein d'un décor favorisant l'échange et la productivité.

Démocratiser les nouveaux espaces de travail flexibles

Conséquence de la pandémie de Covid-19 sur les besoins des professionnels, l'imposition du travail hybride est devenue la nouvelle norme, obligeant les entreprises à repenser leurs espaces et à s'adapter aux nouveaux modes de travail de leurs collaborateurs. Dans le cadre de cette démarche, le groupe IWG (Regus, Spaces, HQ) a pour objectif de soutenir les entreprises, en démocratisant à long-terme le télétravail effectué hors de la maison, dans des espaces flexibles et accessibles facilement depuis les domiciles des travailleurs.

Un respect strict des mesures sanitaires

Au vu du contexte sanitaire actuel, le groupe IWG a pour mission première de protéger la santé et le bien-être de ses clients, en garantissant un environnement de travail sûr. Pour ce faire, les mesures d'hygiène et de distanciation physique recommandées par les collectivités locales et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sont respectées sur tous les sites. Ainsi, les locaux sont désinfectés plusieurs fois par jour, en particulier au niveau des surfaces régulièrement touchées et des zones et espaces de travail très fréquentés, les espaces de travail et la circulation dans les centres ont été modifiés pour respecter la distanciation physique.

A ce titre, des informations claires sont affichées et des protocoles précis ont été mis en place afin d'assurer le moins de contacts possible entre les personnes. Enfin, des recommandations en matière de santé et de sécurité sont affichées à divers endroits stratégiques pour chaque site, rappelant notamment aux visiteurs et aux clients comment travailler dans un cadre aussi sécuritaire que possible.