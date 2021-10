Un nouveau “Team France Export” par la CCI et Business France

Les deux grands réseaux publics qui œuvrent déjà chacun opérationnellement pour fournir des services d'accompagnement à l'export pour les entreprises françaises, partagent la conviction que le soutien à l'exportation est un levier déterminant pour la compétitivité de celles-ci et pour gagner de la croissance. Ils convergent pleinement sur l'urgence de poursuivre l'information et la sensibilisation des entreprises sur leur développement à l'internationalisation et d'en identifier les forts potentiels afin de les orienter et les faire réussir sur des marchés gagnables à l'étranger.

Ils s'engagent dans une alliance stratégique au service des besoins des entreprises en faisant émerger une « Team France Export ». L'accord stratégique se matérialise par 7 mesures concrètes autour de ce nouveau projet :

1. Rationaliser, consolider et optimiser l'offre d'accompagnement des entreprises par la mise en œuvre :

- d'une offre commune de services aux PME pour leur développement à l'export,

- d'objectifs communs et solidaires fondés sur les modalités d'accompagnement des différentes phases de développement international des entreprises.

2. Déployer dans chaque région :

- des équipes mixtes de conseillers internationaux utilisant les mêmes méthodes et un fonds partagé de connaissances,

- des outils digitaux partagés - CRM et plateforme de solutions export - définis au plan national,

- la marque Team France Export.

3. Développer l'activité de la Team France Export dans le souci d'une montée en valeur des services des deux parties au bénéfice des PME des territoires.

4. Poser les bases d'un nouveau modèle économique intégrant les contraintes budgétaires de chacune des parties.

5. Promouvoir le dispositif et les offres Team France Export dans les territoires.

6. Mettre en place une gouvernance commune garantissant le pilotage efficace de cette alliance.

7. Devenir un centre d'expertise et de ressources à l'international pour les Régions.