Un nouveau site pour les Archives départementales

Le site permettra d’accéder à plus d’un million de fichiers en ligne afin de rendre accessible l’ensemble du fonds documentaire des Hauts-de-Seine, auprès des usagers qui le souhaitent, mais aussi de valoriser les collections du Département.

Le site a mis l’accent sur l’innovation, pensé afin de faciliter l’accès à distance aux collections pour les utilisateurs. Il propose même des formulaires spécifiques pour guider les recherches les plus courantes sur les actes de notaire, les jugements de divorce ou les déclarations de succession par exemple. Il faut dire qu’avec 1,3 million de fichiers disponibles en ligne et 300 000 numérisations annuelles, les Archives départementales sont relativement fournies. La plateforme propose aussi plus de 120 inventaires, composés des fonds du département ou de la préfecture, d’établissements hospitaliers, théâtres ou archives privés. Le nouveau site des Archives départementales permet, par ailleurs, aux utilisateurs de se créer un compte personnel, afin de converser les résultats de leur recherches antérieures. Enfin, le site valorise les collections du département et met d’ores et déjà à l’honneur des expositions virtuelles pour partager les archives au grand public.