Un nouveau service d'ophtalmologie à Créteil

Il a vocation à traiter les pathologies musculaires rapidement. La création de ce service souhaite doubler le nombre de patients en ophtalmologie. Ce nombre était de 50 000 en 2019. Décidé en 2009, ce service aura nécessité de nombreux travaux et un coût non négligeable. Une enveloppe de 4,5 millions d'euros a été débloquée, dont 3,9 millions utilisés pour l'achat des équipements de pointe. Ce nouveau service est unique en France et d'une grande modernité. Le service est divisé en cinq espaces : les urgences et consultations générales ; l'orthoptie, la pédiatrie et les maladies rares ; la rétine ; la recherche clinique au rez-de-chaussée et les injections intra-vitréennes au 1er étage. n