Un nouveau record pour Vélib'

Lancé en 2007, Vélib' est devenu le plus grand système de vélos en libre-service du monde. Son succès repose aujourd'hui sur « une volonté forte de permettre à tous d'accéder au service afin d'augmenter la part modale du vélo en ville : tarification attractive, paiement par cartes bancaires, couplage avec les cartes de transports, facilité d'accès à l'abonnement (via Internet), instructions en langues étrangères sur les bornes ».

Vélib' en chiffres

- plus d'une location par seconde (75 vélos loués par minute) ;

- chaque vélo est loué en moyenne six fois par jour ;

- plus de 283 millions de locations depuis le lancement.