Un nouveau record de visiteurs au Centre Pompidou

Le seuil des 3 611 693 visiteurs cumulés sur tout 2011, déjà une année record, a été atteint dès le 17 septembre dernier. Sur toute l'année 2012, "la fréquentation devrait atteindre plus de 3,8 millions de visites dans le musée et les expositions, en hausse de près de 6 % par rapport à l'année précédente", selon le Centre Pompidou. Cette hausse, "qui atteint près de 49 % sur les six dernières années, atteste du succès exceptionnel du programme d'expositions temporaires", relève le musée.

L'exposition "Matisse, Paires et séries" (7 mars - 18 juin) a drainé 495 000 visiteurs, celle consacrée à Gerhard Richter (6 juin - 24 septembre) en a cumulé 425 000, tandis que l'exposition Dali, ouverte le 21 novembre, en accueille quelque 6 700 par jour. "La hausse de la fréquentation profite également aux collections permanentes qui ont reçu plus de 1,6 million de visiteurs en 2012, soit une hausse de plus de 45 % depuis 2006", note le musée.