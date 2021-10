Un nouveau procureur nommé à Nanterre

Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) avait rendu le 13 novembre un avis favorable à la proposition de la ministre de la Justice de nommer M. Gelli à Nanterre. Ancien conseiller pour la justice de Lionel Jospin à Matignon entre 1997 et 2002, Robert Gelli, 57 ans, est président de la Conférence nationale des procureurs de la République, qui a demandé ces dernières années une réforme du statut du parquet et notamment des conditions de nomination de ses membres. L'ex-procureur de Nanterre Philippe Courroye, très critiqué notamment pour sa gestion du dossier Bettencourt et sa proximité supposée avec Nicolas Sarkozy, occupe depuis début octobre les fonctions d'avocat général près la cour d'appel de Paris. M. Gelli est remplacé à Nîmes par Marie-Laure Beccuau, actuelle procureure adjointe à Bobigny, dont la nomination est officialisée par le même décret.

Ce décret nomme plusieurs autres procureurs, dont Eric Lallement (actuel procureur à Dijon) à Evry.