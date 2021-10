Un nouveau président pour l'APCE

A cette occasion, une nouvelle gouvernance, particulièrement équilibrée, a été mise en place au bénéfice de la poursuite de la mission d’intérêt général de l’APCE. La présence de l’Etat, à périmètre constant, l’entrée significative de la Caisse des Dépôts - représentée par six administrateurs - et de Pôle emploi, ainsi que la reconduction des grands acteurs institutionnels représentant les chambres consulaires (CCI France, APCMA), les Ordres (CSOEC, CNB) et Bpifrance au sein du conseil de l’APCE en sont le gage.



La nouvelle gouvernance ainsi constituée a pour mission de définir le projet pluriannuel (2014-2017) de l’APCE afin d’en assurer la pérennité. Ce projet sera mis œuvre par Dominique Restino avec mission de faire de l’Agence pour la création d’entreprises un acteur de place fédérateur, lui permettant de contribuer davantage encore à l’efficacité des politiques publiques de soutien aux créateurs et repreneurs d’entreprise. Pour le nouveau président, « C’est un grand honneur de présider l’Agence pour la création d’entreprises. Je sais la contribution qui est la sienne depuis de nombreuses années et au quotidien. Ce sont plusieurs millions d’entrepreneurs qui bénéficient de ses services. Je suis heureux que le tour de table ainsi réuni reflète une volonté unanime et traduise la cohérence des ambitions pour la création d’entreprise dans notre pays. Je tiens à saluer et à remercier Frédérique Clavel et l’ancien conseil pour leur excellent travail. »