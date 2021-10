Un nouveau partenaire pour le crowdfunding

Anaxago annonce aujourd’hui son nouveau partenariat avec le FRCI (fonds régional de co-investissement de la Région Ile-de-France) afin d’appuyer le développement de jeunes entreprises de la Région. Une grande première donc pour le crowdfunding, et Anaxago qui après avoir déjà co-investit avec des réseaux de business angels (PBA, EM Lyon BA etc.) et d’autres fonds d’investissements, s’associe désormais avec un acteur du financement régional. Le crowdfunding commence à intéresser à un nouveau niveau les acteurs du financement plus traditionnels. Des entreprises franciliennes référencées sur la plateforme Anaxago pourront désormais potentiellement bénéficier d’un co-investissement du FRCI (www.frci-idf.com). Chaque gestionnaire conservant son indépendance dans l’étude et la sélection des entreprises.