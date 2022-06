Un nouveau parking aérien pour le marché de Rungis

Il sera situé sur l’avenue de Bourgogne, à Chevilly-Larue, s’étendra sur 11 500 m2 et proposera 445 places multi-usages (VUL, VL et zone VIP), sur cinq niveaux.

Un système de construction innovant

« Non seulement le chantier devra permettre la continuité de l’activité du parking, mais le site est l’un des plus fourmillants de l’Hexagone », explique Yoann Castel, en charge du projet, « il s’agit d’un véritable défi pour les équipes GSE », poursuit-il. L’entreprise, spécialiste de l’immobilier d’entreprise réalise ainsi des bâtiments innovants et durables dans les secteurs industriels, logistiques, tertiaires, commerciaux et de loisirs.

Le parking aérien de Rungis bénéficiera de la démarche GSE Goldbeck, un système de construction propre à l’entreprise. Les éléments sont entièrement préfabriqués, « construits en usine et assemblés sur place comme des Lego », souligne Maxime Ochin, directeur activité parking de GSE. Un mode d’assemblage ludique, qui permet surtout « un très bon suivi qualité, une optimisation des matériaux [...] et un timing de construction très court », conclut le professionnel. De ce fait, le chantier démarrera en septembre 2022 et sa livraison est prévue pour avril 2023. Sept mois de délai donc, pour que GSE prouve que son système est révolutionnaire. C’est d’ailleurs leur ambition : révolutionner le parking avec un mode de production industrialisé, totalement préfabriqué et prêt à la construction.

Les prix les plus bas du marché

Ainsi, la démarche Goldbeck ajoute de nombreux avantages environnementaux à la démarche : une façade en bois recyclé signé ABA Workshop, une ombrière de panneaux photovoltaïques en toiture, etc. A la demande du client, GSE étudie même une solution locale afin de compenser le poids carbone de l’ouvrage. Ces nouvelles infrastructures sont également un moyen de faire face aux enjeux de la raréfaction de foncier disponible et le besoin de solutions plus flexibles et évolutives. GSE n’est certes pas le premier à proposer ce type d’offres, mais c’est l’entreprise qui affiche les prix les plus bas du marché, jusqu’à 20 % moins élevé que le coût d’une place de stationnement en parking “traditionnel” sur le marché français, ce dont GSE se félicite.