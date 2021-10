Un nouveau dispositif d'accompagnement à l'international

Aujourd’hui, prospecter à l’étranger présente des risques et coûte cher pour les créateurs d’entreprise. De plus, il est important de maîtriser au préalable la zone visée et de comprendre les barrières culturelles.

La Confédération des PME des Hauts-de-Seine propose l'appui d'un chargé de mission à l'international qui accompagnera le porteur de projet tout au long de son parcours à l'export.

L’export est aujourd’hui un accélérateur de développement de l’entreprise. Parmi ses nombreux avantages, il permet notamment de s'ouvrir vers de nouveaux marchés, d’améliorer la compétitivité en se confrontant à la concurrence étrangère et de consolider sa croissance.