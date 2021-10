Un nouveau directeur général pour l'ACE

Comme le souligne le nouveau directeur général : « Mon recrutement, le 3 juin dernier, s'inscrit dans la logique d'un partenariat stratégique entre l'ACE et l'Ordre des experts-comptables de Paris – Ile-de-France et dans le sillage de la loi de 2018 sur la liberté de choisir son avenir qui révolutionne l'apprentissage en France. En effet, le nouveau cadre réglementaire et financier qui régit désormais le fonctionnement de la formation professionnelle et de l'apprentissage a transféré à France compétences et aux 11 nouveaux opérateurs de compétences (Opco) les attributions autrefois dévolues aux Régions. Ces Opco ayant été conçus en rapport avec les besoins des branches professionnelles, l'ACE a donc repensé son positionnement dans le nouveau paysage de l'apprentissage à l'aune de son histoire, de son expertise et de son utilité́ vis-à-vis de ces branches.

Lié à la profession comptable francilienne dès ses origines en 1847, l'ACE s'est donc naturellement tournée vers l'Ordre régional des experts-comptables afin d'être accompagnée dans l'évolution progressive du schéma de ses études et de mieux répondre ainsi aux besoins de gestion prévisionnelle des emplois et des carrières (GPEC) dans la branche des cabinets d'expertise-comptable et de commissariat aux comptes, fortement impactée par la révolution numérique. Face à la dévalorisation continue des missions comptables traditionnelles, les cabinets d'expertise-comptable français ont engagé une profonde mutation qui se traduit notamment par le développement de nouvelles missions à plus forte valeur ajoutée pour leurs clients (PME, TPE, associations et particuliers) et l'apparition de nouveaux profils de postes de collaborateurs, plus diversifiés, spécialisés.

Par conséquent, notre ambition est bien de former les experts-comptables franciliens de demain, mais également leurs futurs collaborateurs sur l'ensemble des métiers d'avenir des cabinets d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Nous n'abandonnerons pas pour autant notre vocation, parfaitement complémentaire, de formation au management et auxprincipales fonctions support de l'entreprise dans les domaines de la comptabilité, gestion, Vnance, RH et communication, en capitalisant sur un savoir-faire, une identité et une réputation patiemment construits autour de l'alternance et de notre CFA. »

