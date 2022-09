Un nouveau cabinet pour In Extenso Avocats

In Extenso Avocats Ouest-Atlantique vient de naître d’un rapprochement entre Maître Arthur Pierret et In Extenso Avocats. Ce nouveau cabinet vise à étendre le maillage territorial du réseau et renforcer les équipes juridiques et comptable dans la région Ouest-Atlantique. « La création d’In Extenso Avocats Ouest-Atlantique s’inscrit pleinement dans le développement économique local et répond aux besoins croissants des chefs d’entreprise qui sont de plus en plus nombreux à s’implanter dans la région », a déclaré Arthur Pierret, le nouvel avocat associé d’In Extenso.

Un accompagnement à 360°

Avec cette extension, In Extenso, structure interprofessionnelle qui allie les professionnels du chiffre et du droit, poursuit son déploiement et étend sa stratégie en proposant à ses clients un accompagnement à 360° sur l’ensemble des domaines liés à la gestion et au développement de leur activité.