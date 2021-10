« Nous concevons le mémorial et le musée ensemble, donc comme un lieu qui a cette double vocation, de lier la fonction de transmission et d'hommage, de tenir ensemble fonction d'émotion et réflexion", explique l'historien, choisi en 2019 par le Premier ministre de l'époque Édouard Philippe pour mener le projet. La mise en chantier de ce projet inédit en France avait été annoncée par le président Emmanuel Macron en septembre 2018. Un groupement d'intérêt public (GIP) notamment composé de François Molins, l'ancien procureur de Paris au moment des attentats du Bataclan, de Françoise Rudetzki, fondatrice de SOS Attentats ou encore Patrick Pelloux, urgentiste et ancien collaborateur de Charlie Hebdo s'est réuni pour la première fois. La localisation précise du site doit être arrêtée d'ici 2022. Mais « il sera nécessairement situé à Paris ou dans le Grand Paris » et ne sera pas lié à un attentat en particulier, a indiqué à Henry Rousso. Le projet français, couvrira l'ensemble des victimes et des actes de terroristes depuis 1974, date de l'attentat du Drugstore Publicis jusqu'à nos

jours.