Un million d’euros de subvention francilienne pour la Maison nationale de l’autisme

Le Conseil d’administration du Fonds de solidarité et d’investissement interdépartemental (FS2i) s’est réuni ce lundi 20 février et a voté à l’unanimité l’attribution d’un million d’euros en soutien à la création de la Maison nationale de l’autisme. Celle-ci ouvrira ses portes en avril 2023 à Aubervilliers, à proximité du campus Condorcet, et sera accessible via la ligne 12 du métro.

Ce projet national de 1500 m2, porté par l’Etat, regroupera les équipes du Groupement National des Centres Ressources Autisme (GNCRA), le Centre de ressources autisme d’Île-de-France, et Autisme Info Service. Il s’agira d’un véritable lieu de ressources sur l’autisme qui aura pour mission d’accueillir, d’informer et d’accompagner les personnes atteintes d’autisme et leurs familles en Île-de-France. La Maison de l’autisme se trouvera à proximité de nombreux services administratifs (Haute Autorité de santé, MDPH, CAF…) et associatifs (UNAFAM, UNAPEI...).

Un lieu de ressources pour les Départements

Les Départements, via les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH), sont les premiers interlocuteurs des personnes en situation de handicap et de leurs aidants et aidantes. Ils sont à ce titre confrontés au manque criant de solutions pérennes ou suffisamment bien dimensionnées pour apporter un véritable soulagement aux personnes, à leurs familles et aux structures qui les accueillent, ni pensées avec un vrai souci de continuité, en particulier s’agissant de l’autisme.

La Maison nationale de l’autisme sera un lieu de ressources pour les Départements franciliens qui pourront orienter les familles vers une structure qui centralisera l’ensemble des parties prenantes et fédèrera les associations. Une collaboration régulière et durable avec les MDPH d’Île-de-France est d’ores-et-déjà prévue. La mission principale de la Maison nationale de l’autisme sera d’informer, d’accompagner et d’orienter les personnes concernées, elle offrira aussi de multiples opportunités et services pour les associations, les familles et les acteurs institutionnels.