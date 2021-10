Un lycée à énergie positive à Courbevoie

Ce nouvel établissement, qui offrira un cursus d’enseignement général et tertiaire, représente un investissement de 31 millions d’euros hors taxes. Porté par la société d’aménagement et d’équipement de la région parisienne (Saerp), mandataire de la collectivité régionale, il prendra place sur le site de l’ancien collège Pompidou à Courbevoie, transféré sur un autre emplacement.

D’une superficie de 12 600 m2 ainsi que de 8 000 m2 d’aménagements extérieurs, le nouveau lycée, nommé Lucie Aubrac, se veut une construction exemplaire du point de vue environnemental avec pour objectif le « zéro énergie ». Pour ce faire, diverses solutions seront mises en œuvre. L’implantation du lycée, par exemple, sur la parcelle la plus ensoleillée possible. Mais aussi la création d’une rue intérieure desservant le bâtiment et couverte par une verrière, offrant ainsi un espace bioclimatique. Les travaux débuteront au printemps de 2017.