Un lever de voile sur Eole

C'est un chantier à 3.8 milliards d'euros qui vise à doubler la longueur de la ligne (de 55 à 111 km de voies). De l'actuel terminus Hausmann-Saint Lazare, les rames poursuivront leur trajet dans un tunnel jusqu'à la Défense, station en construction. Avec un quai de 25 mètres de large, le plus large de tout le réseau SNCF, et 225 mètres de long, c'est une véritable cathédrale qui sera érigée à 36 mètres sous le CNIT. Les trains auront auparavant marqué l'arrêt à la Porte Maillot dans une nouvelle gare souterraine. Le tunnel de 11 mètres de diamètre sera au total long de 8 kilomètres. Via la nouvelle gare de Nanterre-la-Folie, les nouvelles voies rejoindront l'infrastructure de l'actuelle ligne J du Transilien avant la gare de Houilles-Carrières sur Seine. Sur ces équipements, de nombreux travaux de modernisation sont en cours, étant donné que les RER qui y circuleront devront cohabiter avec les missions des lignes reliant Paris à la Normandie.

Un projet de longue date

La ligne, dont les premiers tronçons ont été mis en service à l'été 1999, avait été annoncée 10 ans plus tôt par Michel Rocard, alors Premier ministre. De son prolongement à Tournan-en-Brie en 2003 jusqu'à la déclaration d'utilité publique des travaux pour étirer la ligne vers l'Ouest en 2013, le projet était un peu resté en stand-by, alors que l'on hésitait sur son tracé et son mode de financement. Il était par exemple question à un moment d'orienter la ligne vers Versailles plutôt que vers Mantes. Lorsque la ligne sera complètement ouverte, a priori en 2024 (le tronçon Saint-Lazare – Nanterre est, lui, prévu dès 2022), il ne faudra plus que 35 minutes pour relier la Défense à Mantes-la-Jolie, 17 de moins qu'actuellement où une correspondance doit être effectuée à Houilles entre les transiliens J et le RER A. Le nombre de voyageurs sur le RER E devrait alors passer de 370 000 à 600 000 par jour.

Bénéfique même à ceux qui ne le prennent pas

Même, précise Alain Krakovitch, Directeur-Général de Transilien, le prolongement du RER E « va bénéficier même à ceux qui ne le prennent pas ». Il devrait ainsi permettre de désaturer le

RER A (-15% de passagers attendus) ainsi que la Gare Saint Lazare. En reliant directement la Gare du Nord et la Défense, c'est un des points sombres des transports parisiens qui pourra quelque peu reprendre son souffle, à savoir le tunnel unique des RER B et D entre la Gare du Nord et Châtelet – Les Halles. Le RER E prolongé constituera d'ailleurs la ligne la plus interconnectée de la SNCF : 26 lignes de trains de métros et de tram, soit 80% des lignes de l'Île-de-France.

Faire du 120 km/h dans Paris

Par ailleurs, un nouveau système de guidage, NExTEO permettra, pour la première fois à des trains de rouler à 120 km/h sous Paris, avec de surcroît 22 trains par heure sur le tronçon central (et il serait à l'avenir possible de compresser à 40 en cas de hausse de l'affluence). On précise « sur le tronçon central » car la ligne aura de particulier d'être en fait constituée de deux demi-lignes. En effet, les trains venant de Seine-et-Marne auront pour terminus Nanterre-la-Folie quand ceux qui partiront de Mantes rebrousseront chemin à Rosa-Parks. Cela n'a pas de conséquences pour la très grande majorité des voyageurs et évite qu'un incident en bout de ligne se répercute 100 km plus loin.

Le matériel roulant sera totalement neuf. Les Mi2N Eole rencontrent deux fois plus d'incidents que les autres séries d'Île-de-France et sont aujourd'hui soutenus par des franciliens à un niveau. Les RER NG (pour « Nouvelle génération ») devraient s'installer progressivement sur la ligne à partir de 2021. Malgré le vieillissement prématuré du matériel, le RER E reste toutefois la ligne la plus fiable d'Île-de-France, fleurtant avec les 95% de trains à l'heure exigés par Île-de-France Mobilités​

Au programme en 2020

Après 2019, « année de montée en puissance de l'ensemble des chantiers du projet Eole », Xavier Gruz, directeur du projet Eole a récemment présenté dans une vidéo ce qui devrait être les moments fort de l'année 2020, « année du pic d'activité sur ces chantiers ». A l'Est, sera livré à Pantin le bâtiment qui accueillera le centre de commandement unifié ayant vocation à superviser l'exploitation de l'ensemble de la ligne. à l'Ouest, à la fin de l'année dernière, le tunnelier Virginie a franchi la Seine à Neuilly comme prévu et est attendu à la Porte Maillot pour l'été. Il sera alors à mi-chemin des 6 nouveaux kilomètres de tunnel. D'ici un an l'ensemble du volume de la gare sous le CNIT aura été creusé alors que ses nouvelles fondations sont en train d'être posées. Plus loin sur la ligne, à Nanterre, l'ensemble du génie civil de la gare est achevé et sont en cours de pose voies et caténaires. Pour relier ces nouvelles infrastructures au réseau existant, le tablier du pont en construction devrait être lancé entre Nanterre et Bezons, opération qui s'annonce spectaculaire. Enfin, les travaux de modernisation dans les gares du Nord des Yvelines vont se poursuivre, notamment à Poissy et aux Mureaux, et sera sifflé au cours de l'année le coup d'envoi du grand chantier de Mantes-la-Jolie, avec en particulier la construction d'un grand viaduc pour fluidifier la circulation entre les lignes Normandie et Île-de-France.