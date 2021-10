Un labo sur la sellette

« Omerta dans les labos pharmaceutiques : confession d’un médecin » lève le voile sur certaines méthodes de promotion des médicaments. Des médecins, choisis par l’Agence française du médicament (AFM) pour évaluer le Victrelis – un traitement antiviral contre l’hépatite C – ont été rémunérés par Merck. Autre affaire : celle du stylo injecteur pour le traitement contre l’hépatite C. En dépit de nombreux dysfonctionnements constatés par Merck dès son lancement en 2002, il n’a été retiré du marché qu’en 2013. La journaliste Anne-Laure Barret, qui a cosigné l’ouvrage, revient sur un anti-inflammatoire produit par Merck, le Vioxx. Soupçonné d’avoir causé plus de 20 000 morts prématurées, il avait été retiré du marché en 2004. Son successeur, l’Arcoxia, un anti-inflammatoire de la même famille, a été rejeté en 2007 par la Food and Drug Administration américaine mais a néanmoins obtenu en 2008 l’autorisation de mise sur le marché français malgré un rapport mitigé de la Haute autorité de santé et après une volte-face de l’AFM.

« Habitude a été prise d’enfumer les autorités de santé » dénonce Gérard Dalbergue. « Un expert sans conflit d’intérêt est un expert sans intérêt » expliquent souvent les labos. Rappelons que les accidents médicamenteux font 18 000 morts par an dans notre pays. Il reste à espérer que les pratiques douteuses de Merck, si elles sont avérées, seront sévèrement sanctionnées.