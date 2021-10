Un label “Patrimoine d'intérêt régional”

Lors de la commission permanente du Conseil régional, Florence Portelli, vice-présidente chargée de la Culture, du Patrimoine et de la Création, a présenté au vote neuf nouveaux sites franciliens qui seront labellisés.

La création de ce label d'intérêt régional pour le patrimoine régional non protégé a pour objectif de faire émerger des édifices et des ensembles bâtis dont la valeur patrimoniale présente un intérêt régional, permettant de reconnaitre leur importance dans le maillage patrimonial du territoire, et contribuant à sensibiliser les Franciliens. Il s'agit d'identifier et de distinguer des sites (maisons, édifices industriels, lavoirs, écoles, etc.) qui, bien que non protégés au titre des Monuments historiques, présentent un réel intérêt patrimonial. Cette démarche s'inscrit également dans la volonté d'attractivité touristique de l'Île-de-France, révélant un patrimoine parfois méconnu à découvrir.

Par ailleurs, une subvention de la Région Île-de-France de 5 millions d'euros pour le projet de rénovation et de restructuration du Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget a également été soumise au vote.

Ce sont au total 25,7 millions d'euros qui sont mobilisés pour pallier en 2020 les conséquences de la crise dans le secteur culturel.