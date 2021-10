Un jardin Nelson Mandela au cœur des Halles

La Ville de Paris a souhaité qu'un lieu prestigieux porte le nom de l'ex chef d'Etat sud-africain, figure universelle du combat pour l'égalité, la liberté et la paix. C'est le futur jardin des Halles qui a été choisi pour porter son nom. Ce jardin Nelson Mandela est une composante majeure du projet de renouvellement urbain du quartier des Halles conçu par l’agence Seura et retenu par la Ville de Paris en 2004. Une plaque a été récemment dévoilée par le maire de Paris et le ministre sud-africain.

C'est à cette occasion que la partie ouest du jardin rouvre au public. Après l’inauguration du terrain d’aventure pour les enfants en octobre 2012, c’est près de 2 ha, qui sont ainsi accessibles au public. La prairie, reliée au Forum des Halles via des emmarchements entre le jardin et le patio sera entièrement accessible au public. Cet espace est parsemé de plantations, encadré par deux lisières boisées et ponctué d'équipements, bancs, aires de jeux, terrains de pétanque, de ping-pong, échiquiers... Le nouveau jardin contribue largement à la mise en valeur de l’église St Eustache, de la Bourse du Commerce et de la Canopée, en cours de construction côté rue Lescot.