Un jardin artistique au centre commercial Westfield forum des Halles

C’est au patio Pina Bausch qu’ « Eden », la fresque immersive et éphémère de Claire Luxton accueillera celles et ceux qui se rendent au Westfield forum des Halles.

« Sortir l’art des grandes institutions et le placer au cœur du quotidien des usagers fait partie intégrante de la mission de MTArt. Les études révèlent que, pour 75 % des citoyens, voir de l’art sur le chemin du travail augmente leur bien-être et leur santé mentale. Imaginez l’impact quand l’on sait que chaque jour, 750 000 personnes transitent par le Forum des Halles », explique Inès Leonarduzzi, la directrice générale de MTArt Agency France.

Une œuvre évolutive en un jardin extraordinaire

La particularité d’Eden ? L’œuvre va pousser et évoluer tout au long de l’été, développant un jardin au cœur du centre commercial. L’événement s’inscrit dans le cadre d’« Art sous canopée », un partenariat entre le Westfield Forum des Halles et l’agence artistique MTArt qui vise à installer des créations artistiques au sein de son patio pour les trois prochaines années. « Avec le projet Art sous Canopée, nous sommes fiers d’accueillir au sein de Westfield forum des Halles des œuvres exceptionnelles qui vont contribuer à faire vivre le Patio Pina Bausch », raconte Hugo Rey, le directeur de Westfield Forum des Halles.

L’œuvre évoluera donc en deux temps : d’abord étalée sur sa surface de 250 m², l’installation va évoluer pour investir tout le sol et les parois qui l’entourent. Eden est donc l’une des premières œuvres vivantes jamais produite, qui respecte et imite le rythme de la nature. « Rien ne devient gigantesque en une nuit, il faut arrêter de faire croire que tout répond de l’instantanéité », confie l’artiste. « J’ai voulu réaliser une œuvre qui interpelle sur les besoins de la nature en ville mais aussi rappelant les processus naturels : parfois, même dans l’art, la lenteur est de rigueur », affirme encore Claire Luxton.

Une artiste prometteuse

L’artiste britannique a été sélectionnée parmi quatre autres artistes d’après un jury réunissant influenceurs, professionnels et institutionnels. Claire Luxton a l’habitude d’interroger l’équilibre entre l’Homme et la nature avec ses installations, et certains de ses travaux font même partie d’une exposition sur la paix à l’ONU de New York. Cette fois, pour investir le centre commercial parisien Forum des Halles, Claire Luxton a voulu créer une installation en cohérence avec le lieu dans lequel elle réside. « Lors de la conception d’Eden, j’ai voulu m’inspirer de l’histoire des Halles, un lieu culturel clé de la ville, ainsi que de la réintroduction actuelle de nouveaux espaces verts qui rassemblent les gens, la culture et la nature », explique l’artiste, qui propose donc un îlot verdoyant avec Eden, amené à évoluer au sein du centre commercial, visible dès le 5 juillet au Westfield Forum des Halles.