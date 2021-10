Un Institut d'études politiques à Saint-Germain-en-Laye

Il s'agit de répondre à la demande forte et croissante des étudiants pour cette formation. Seulement 10 % des demandes d'admission sont satisfaites par les neuf instituts d’études politiques existants. En région parisienne, seul Sciences Po Paris existe alors que la demande y est la plus forte : 50 % des candidats en 1ère année sont issus d’Ile-de-France.

Cet IEP est porté depuis février 2012 par le PRES UPGO (Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur Université Paris Grand Ouest) qui a pour membres fondateurs ces deux universités et a pour vocation le portage de projets inter-établissements. L’IEP sera implanté à Saint-Germain-en-Laye, aux portes de Paris, au sein du site classé de l’IUFM de l’université de Cergy-Pontoise (5 rue Pasteur).



Une formation d’excellence



Fort de la complémentarité et de la pluridisciplinarité de ses universités fondatrices, l’IEP proposera une formation de grande qualité sur cinq ans :

Une formation généraliste en 1 re et 2e année (science politique, droit, économie, histoire, sociologie, langues) ;

et 2e année (science politique, droit, économie, histoire, sociologie, langues) ; Une année entière à l’étranger en 3 e année ;

année ; Une formation professionnalisante en 4e et 5e année (Master 1 et Master 2).

La sélection en 1re année (150 places) se fera dans le cadre du concours commun au réseau des IEP de région. En 4e année, 65 places supplémentaires seront ouvertes : 50 places sur concours interne à l’IEP et 15 places réservées aux anciens élèves de classe préparatoire littéraire.