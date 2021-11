Un immeuble de bureau dernière génération pour Safran

L’

opération de “Sale and Lease Back”, menée par Safran, au travers d’une consultation promoteur/ investisseur, a été remportée par GA Smart Building et Batipart mi 2018, avant d’être cédée à La Française REM mi 2020, pour le compte de l’Établissement de retraite additionnelle de la Fonction publique et deux sociétés civiles de placement immobilier, LF Grand Paris Patrimoine et Épargne foncière.

Elle a commencé par la démolition de l’ancien site tertiaire vendu par Safran, qui s’est achevée en mai 2019, avant la réalisation du bâtiment neuf. C’est dans cet immeuble de bureaux de dernière génération que Safran s’apprête à s’installer, en tant que locataire.

Dessiné par Studios Architecture, le bâtiment, situé boulevard Charles de Gaulle, à Malakoff, a été pensé pour s’intégrer parfaitement à son environnement urbain et s’inscrire dans la transformation de la ville, avec une enveloppe architecturale sobre et élégante. L’ensemble immobilier qui propose une double écriture architecturale développe une image linéaire et fluide sur le boulevard avec une façade majoritairement vitrée, tandis que la façade minérale en cœur d’îlot est agrémentée de balcons végétalisés pour s’adapter au caractère résidentiel avoisinant. Au cœur d’un environnement complexe, l’immeuble, sobre et lumineux, fait la démonstration que la construction hors-site peut être au service d’une signature architecturale ambitieuse.

Cette approche constructive industrielle et hors-site mise au point par GA Smart Building a permis la réalisation des 22 000 m2 de bureaux en superstructure en un temps record. Le Groupe maîtrise chacune des étapes, depuis la modélisation en “FullBIM”, en passant par la fabrication des éléments de structure, de façades et des équipements de confort dans ses usines françaises, jusqu’à leur assemblage sur site. Cet ensemble immobilier a, par ailleurs, reçu le Prix du meilleur projet BIM aux Tekla BIM Awards France 2020.

Contemporain et durable, l’immeuble propose une véritable approche “biophilique”, en offrant à ses utilisateurs un cadre de vie végétalisé, avec de belles terrasses et un généreux jardin en cœur d’îlot, imaginé par le paysagiste Land’Act.

Le bâtiment a adopté une démarche d’innovation continue. Pilote de l’expérimentation E+C- et ciblant le niveau E2C1, il vise également les certifications HQE® Bâtiment Durable 2016, niveau Excellent et le label BBC-Effinergie 2017. L’opération a été réalisée avec le concours de l’Etablissement Public Foncier Île-de-France.