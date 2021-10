Un hôtel suspendu au sommet des tours Duo

Au sein de la Tour Duo 2, en association avec Pascal Donat et sous enseigne MGallery, le groupe développe un concept hôtelier novateur anticipant l'hôtellerie de demain. L'hôtel investira les 10 derniers étages du bâtiment qui en compte 27.

Comme le précise Laurent Taïeb, « L'hôtel offrira une pause céleste, la sensation de dormir si haut que tout Paris vous appartient, jusqu'à la Tour Eiffel. Une source de joie et de bonheur intense, une grande aventure pleine de poésie. »

Composé de 139 chambres et suites, d'un restaurant, d'un bar avec terrasse doté d'une vue imprenable sur Paris, l'étabissement est conçu par Philippe Starck pour qui « cet hôtel est un paradoxe, à la fois aéronef des frères Montgolfier et station spatiale internationale. Suspendu au-dessus de Paris, il n'est pas sur Terre. Rempli d'énergies, d'amour, de rêves, d'intelligence et de rires, il vole là-haut, là où il faut beau, là où l'oxygène rare étourdit. »

Lieu de rencontre chaleureux, l'hôtel intègre naturellement les enjeux environnementaux à sa conception en répondant aux meilleures certifications en termes de performances énergétiques, de confort et de bien-être. L'ouverture est prévue au printemps 2022.