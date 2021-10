Un Hacking de l'Hôtel de Ville dédié à l'innovation

Plus de 1 100 start-up seront sélectionnées afin de participer au plus grand MeetUp du monde. Près de 3 300 rendez-vous d'affaires seront organisés entre start-up, grands groupes, experts français et internationaux, investisseurs et acheteurs de la Ville de Paris. En 2017, 1 162 start-up avaient participé à l'événement, représentant 70 nationalités.

Des soutiens de taille

Pour cette 4e édition, le Hacking de l'Hôtel de Ville est co-organisé par la mairie de Paris et Paris&Co, et soutenu par de grands groupes internationaux tels que Citeo, Mipim PropTech, Orange, Société générale, mais aussi par le ministère des Affaires étrangères, la Caisse des dépôts et consignations et la start-up BAP.

Au programme de cette journée figureront :

Le plus grand StartUp MeetUp du monde avec plus de 3 300 rendez-vous programmés, qui offrira aux participants la possibilité d'échanger quelques minutes afin d'amorcer un dialogue, qu'ils pourront poursuivre à loisir par la suite dans les espaces de coworking et de networking.

Deux sessions de pitchs au cours desquelles chaque start-up pourra, en trois minutes, prendre la place de la maire de Paris en salle du conseil et se présenter devant un panel d'investisseurs internationaux et d'entreprises.

À l'inverse, un Reverse Business Pitch sera organisé afin que les grandes entreprises présentent leur programme d'innovation à un public de start-up à convaincre.

Un DemoSpace et un Xperiment Show où start-up et grands groupes exposeront des innovations spectaculaires touchant le secteur de la musique, des industries créatives, mais aussi de la mobilité et du développement durable.

Sept ateliers ponctueront également la journée pour permettre aux start-up de saisir les enjeux présents et futurs, ainsi que les prochains grands défis auxquels Paris devra répondre.

Sans oublier :

> Un espace de coworking et de networking pour se rencontrer, brainstormer, échanger et découvrir comment on travaillera demain sur l'espace de coworking by BAP.

> Une Newsroom dédiée aux étudiants du Master Digital Marketing & Business qui assureront une couverture live de l'événement sur les réseaux sociaux.