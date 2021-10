Un guide sur l'économie sociale et solidaire

Ce nouveau guide pratique à destination, Donner plus de sens à son quotidien, propose aux Val-de-Marnais de découvrir de bonnes adresses près de chez eux dans tous les domaines de la vie courante (alimentation, loisirs, santé, logement, travail…). Edité à 25 000 exemplaires, il propose de nombreuses fiches thématiques alimentées par des témoignages, des exemples et de bonnes adresses en rapport avec l'économie sociale et solidaire. Il passe au crible tous les aspects de la vie quotidienne, allant jusqu’à indiquer comment créer sa propre activité ou choisir d’exercer son métier en rejoignant l’une des 2 700 structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) déjà existantes sur le territoire : associations, fondations, mutuelles, banques coopératives, sociétés coopératives (SCOP) et structures d’insertion par l’activité économique.