Un guide pratique sur l'Euro pour les professionnels du tourisme

L'UEFA Euro 2016 va générer 1,2 milliard d'euros en France, selon la CCI. Les professionnels du tourisme et les commerçants vont accueillir environ 2,5 millions de spectateurs dont 1,5 million d'étrangers. La CCI France a donc réalisé un guide pratique pour aider les entreprises à miser sur leur qualité de prestations et leur sens de l'hospitalité afin d'attirer et fidéliser les amateurs de football.

• Décorez votre établissement aux couleurs de l'événement à l'aide d'équipements de foot, de fanions ou de drapeaux des équipes. Selon la CCI France, une augmentation de 5 % du taux de fidélisation peut générer jusqu'à 30 % de profits supplémentaires sur le chiffre d'affaires.

• Personnalisez la relation client et adapter les prestations et services à une clientèle diversifiés. Le guide propose d'anticiper l'arrivée des groupes de supporters, ou de pays différents en préparant un accueil personnalisé avec un mot de bienvenue dans leur langue ou des petites attentions comme une boisson offerte, ou des journaux étrangers mis à disposition.

• Soyez à l'écoute de vos clients. La CCI France encourage la préparation d'un questionnaire de satisfaction pour contrôler la réputation de l'entreprise et analyser les retours des clients.

• Maîtrisez quelques notions d'anglais. Face à une clientèle étrangère, il est primordial de pouvoir communiquer un minimum avec ses clients dans leur langue d'origine ou au mieux en anglais. Un message d'accueil téléphonique en anglais, fournissant des informations pratiques sur l'établissement est également nécessaire.

• Soignez le contenu de votre site web. La CCI France recommande de mettre en place une rubrique Actu qui renseigne sur les dates de matchs, les sites des fans-zones et les autres événements organisés dans la ville.

• Améliorez votre référencement et votre visibilité sur le web. 77 % des internautes achètent leurs produits et services sur internet en provenance du moteur de recherche Google. Il est donc primordial d'être en haut de la liste pour se démarquer de la concurrence, grâce à une bonne utilisation des mots-clés. Les sites web doivent donc intégrer les expressions et mots-clés en rapport avec la compétition européenne de football et la liste des destinations touristiques, dans les textes, dans les titres des pages, etc.

• Utilisez les réseaux sociaux, afin de développer la visibilité de votre entreprise, de créer de la proximité, de capter de nouveaux clients en récupérant leurs coordonnées et d'acquérir un nouvel espace de vente.​