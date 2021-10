Un guide pour les entrepreneuses

L’accompagnement des femmes entrepreneurs est un facteur clé de succès pour développer l’entreprenariat en France, vecteur important de création d'emplois et de performance économique.

Qu’il intervienne en amont du projet, pendant le lancement de la société, ou lors des phases de développement, de croissance ou de consolidation, qu’il soit prodigué par un coach, un mentor ou encore un réseau, cet accompagnement est incontournable.

Il trouve par conséquent une place à part entière dans cet ouvrage, aux côtés des 29 réseaux d’accompagnement des femmes à connaître et de 15 rôles modèles au féminin.

Marie-Claire Capobianco précise « La Banque de Détail en France de BNP Paribas vient de réaffirmer son engagement auprès des femmes via son programme ‘BNP Paribas Entrepreneurs 2016’, en définissant comme clé cette typologie d'entrepreneurs. Alors que les femmes représentent 48 % de la population active en France, elles restent encore minoritaires en tant qu’entrepreneurs. Il est essentiel de leur donner l’envie et la confiance indispensables pour franchir le pas de l’aventure entreprenariale, un des enjeux de la croissance en France ».

BNP Paribas est présent depuis plusieurs années aux côtés de réseaux nationaux et régionaux dédiés à l'entreprenariat au féminin. Les partenariats signés entre la Banque et des associations telles que Fédérations Pionnières (pré-Incubation, Incubation et post-Incubation), WBMI et Women Equity For Growth en sont l’illustration. BNP Paribas s’est également engagé début février auprès du Ministère des Droits des Femmes à promouvoir l'entreprenariat féminin.

« Notre expérience au sein de WBMI nous montre que les femmes entrepreneurs ont besoin de savoir où et à qui elles peuvent s’adresser. Les créateurs d’entreprise sont rarement des êtres de réseaux et leur parcours reste le plus souvent solitaire mais c’est encore plus vrai pour les femmes. Pourtant toutes les études montrent que les résultats des femmes entrepreneurs sont au moins aussi bons que ceux des hommes, certaines allant même jusqu’à leur donner un avantage dans la comparaison. Il y a autant d’énergie, de détermination, de capacité d’innovation et de gestion chez les femmes que chez les hommes. Une économie en recherche de croissance ne peut se priver de la moitié de ses talents. L’entreprise de demain, j’espère, n’aura pas de genre, car la question de savoir de quel sexe est celui qui la dirige ou la possède ne se posera plus. » souligne Martine Liautaud.