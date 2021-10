Le chef du gouvernement a évoqué "des financements innovants" pour mettre en œuvre la politique de rénovation thermique, comme le produit des enchères carbone ou les certificats d'économie d'énergie. François Hollande a demandé qu'un million de logements par an (neufs et anciens) soient portés à un haut niveau énergétique, un objectif jugé très ambitieux. "Il a précisé des pistes de financement comme l'amélioration de dispositifs existants pour la rénovation de logements privés et l'augmentation des éco-prêts spécifiques au logement social", a rappelé samedi le Premier ministre. Jean-Marc Ayrault a ajouté le "recours au tiers-financement avec un investisseur-tiers qui prendra en charge une partie ou la totalité des travaux de rénovation et qui se rémunérera sur les futures économies d'énergie". "Le bâtiment absorbe 40 % de notre consommation d'énergie et génère environ 20 % des émissions de gaz à effet de serre", a rappelé M. Ayrault pour justifier le choix du chef de l'État de placer les économies d'énergie parmi les priorités nationales.