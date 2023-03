Un groupe de travail contre la consigne de recyclage des bouteilles en plastique

A la suite de la deuxième réunion de Concertation nationale sur la consigne lancée par la secrétaire d’État chargée de l’Écologie Bérangère Couillard, l’Intercommunalités de France, l’Association nationale des pôles territoriaux et des pays (ANPP), l’Association des maires de France (AMF), Amorce, l’Association des petites villes de France (APVF), le Cercle national du recyclage, France urbaine et Villes de France ont dernièrement créé un groupe de travail inter-associatif. Ce dernier a été lancé afin de travailler sur des propositions communes et faire front uni contre la consigne de recyclage sur les bouteilles en plastique, une initiative qui, selon eux, « n’aurait d’autre résultat que de mettre en péril le service public de gestion des déchets en France ».

« Ce n’est pas la solution »

Les huit associations souhaitent ainsi porter une contribution dans un discours commun. Dans un communiqué, elles ont ainsi indiqué les inconvénients de l’introduction d’une consigne pour recyclage sur les bouteilles en plastique. « Elle complexifierait les habitudes de tri pour les citoyens, alors même que depuis le 1er janvier dernier, le geste de tri unique pour l’ensemble des emballages en plastique a été généralisé à la France entière. Elle menacerait aussi l’équilibre financier du service public de la gestion des déchets, alors que les collectivités ont porté de lourds investissements pour mener à bien l’extension du geste de tri, notamment pour adapter les centres de tri. Cette initiative représenterait également une double peine pour les contribuables redevables de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, amenés à devoir se rendre en grande surface ou autre point de collecte pour recycler leurs bouteilles en plastique. Enfin, la réduction de la production de déchets à la source et le développement du réemploi sont des objectifs partagés face aux enjeux tant environnementaux que de santé, et la consigne pour recyclage sur les bouteilles en plastique n’est en effet pas la solution ».

Ce groupe de travail inter-associatif a prévu de se réunir régulièrement en parallèle de la Concertation nationale sur la consigne, prévue jusqu’à fin juin.